Чем известна бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини

2 ноября после обысков в штаб-квартире Европейской службы внешних связей в Брюсселе была задержана экс-глава евродипломатии (2014–2019) Федерика Могерини. Подробности ее биографии — в справке «Ъ».

Федерика Могерини

Федерика Могерини родилась 16 июня 1973 года в Риме, окончила факультет политологии римского университета La Sapienza.

В 1988 году стала членом Итальянской федерации коммунистической молодежи. С начала 1990-х участвовала в национальной и европейской кампаниях против расизма и ксенофобии в качестве добровольца Итальянской ассоциации культурного воспитания, была заместителем председателя молодежной организации Партии европейских социалистов, членом совета Европейского молодежного форума, а также членом секретариата молодежного форума Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

В 1996 году вступила в движение «Левой молодежи». В 2001 году вошла в совет партии «Левые демократы», где занималась вопросами внешней политики, курировала ближневосточное направление. В 2007 году, после вхождения партии «Левые демократы» в состав Демократической партии, Могерини стала членом ее секретариата, а с 2009 года — секретарем по вопросам внешней политики. В 2008 и 2013 годах избиралась депутатом итальянского парламента, координировала работу группы по межпарламентскому сотрудничеству и развитию. В 2013–2014 годах возглавляла делегацию Италии в Парламентской ассамблее НАТО.

С декабря 2013 года входила в национальный секретариат Демпартии, занималась вопросами международной и европейской политики.

С 22 февраля по 31 октября 2014 года — министр иностранных дел в правительстве Маттео Ренци. Занималась вопросами интеграции Сербии, Албании, Македонии, Боснии и Герцеговины в Европейский союз (ЕС), участвовала в переговорах с Россией и Украиной по преодолению кризиса на востоке Украины.

С 1 ноября 2014 года по 1 декабря 2019 года — верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. 3 декабря 2019 года была назначена сопредседателем Группы высокого уровня ООН по внутренне перемещенным лицам. С 1 сентября 2020 года — ректор Колледжа Европы.

Замужем, двое детей.