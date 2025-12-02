За кельтский крест дали арест

Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал на восемь суток Олега Мельниченко за публичное демонстрирование экстремистской символики, а именно — аватар с кельтским крестом в Telegram. Вину он не признал. Осужденный является братом Станислава Мельниченко, который в октябре погиб под колесами автомобиля заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антона Сафронова.



Олег Мельниченко на заседании суда

Фото: Артем Путилов

Фото: Артем Путилов

Во вторник, 2 декабря, Ленинский райсуд Екатеринбурга признал Олега Мельниченко виновным по ст.20.3 КоАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). Суд назначил ему восемь суток ареста.

По версии следствия, в его Telegram-аккаунте была размещена фотография с кельтским крестом, который ранее признали экстремистским.

Олег Мельниченко вину отрицал — якобы аккаунта и вовсе не существовало. До судебного заседания он рассказал «Ъ-Урал», что является футбольным фанатом. Якобы львиная доля атрибутики футбольных фанатов является экстремистской, поэтому он заранее стер все данные об этом.

На заседании суда выяснилось, что силовики задержали Олега Мельниченко 24 ноября.

По его словам, при нем порвали несколько протоколов и заставляли подписывать новые. Кроме того, ему не предоставили адвоката по требованию.

После 72 часов задержания его отпустили.

Силовики пояснили, что, когда просили его телефон для проверки, то он им дал телефон своего малолетнего ребенка. Один из оперуполномоченных, который составлял протокол, заявил, что адвоката не вызвали, потому что не было письменного ходатайства. Когда адвокат спросил, почему его не пустили к подзащитному в отделе, началась перепалка с участием оперуполномоченного, подсудимого и защитника.

В качестве свидетеля выступила мать Олега Мельниченко. По ее словам, она инвалид и после задержания сына ей пришлось тяжело.

«Я никак не могла справляться, некому было обо мне беспокоиться»,— сказала она.

После заседания Олег Мельниченко буднично попрощался со всеми журналистами. Сторона защиты будет обжаловать решение суда.

Олег Мельниченко — брат Станислава Мельниченко, погибшего в октябре в ДТП — ночью его переехал автомобиль Mercedes-Benz заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антона Сафронова. По предварительным данным, Станислав Мельниченко шел по обочине Чусовского тракта, а затем упал на проезжую часть. Именно тогда его и переехал чиновник. В крови погибшего нашли сильнодействующие наркотики и алкоголь. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил движения, повлекшее смерть человека). После аварии Олег Мельниченко начал активно комментировать дело в СМИ. За это, по его словам, ему начали угрожать.

Артем Путилов