Рыболовные сети, украденные бывшими самарскими полицейскими, передали на нужды СВО

Самарские следователи передали рыболовные сети для нужд специальной военной операции. Ранее сети были вещественными доказательствами в деле против пятерых бывших сотрудников Средневолжского ЛУ МВД РФ на транспорте. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Бывших полицейских признали виновными в превышении полномочий. С декабря 2022 по апрель 2023 года они похитили более 88 тыс. рыболовных сетей и более 10 тыс. ловушек на сумму 56 млн руб.

В итоге преступников задержали и привлекли к ответственности. Суд приговорил всех пятерых к трем годам лишения свободы. В соответствии с приговором 24,5 тыс. рыболовных сетей были переданы для использования в зоне СВО.

Георгий Портнов