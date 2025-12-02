Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В ДТП на шоссе Астрахань — Махачкала погиб один человек и четверо пострадали

В Тарумовском районе Дагестана, на 277 км федеральной автодороги Астрахань — Махачкала» погибла 32-летняя пассажирка Toyota Corolla, еще четверо, включая 3-летнего ребенка, с различными травмами доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Дагестана.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Дагестана

По предварительной версии 54-летний водитель автомобиля «Нива» при выезде с прилегающей территории столкнулся с автомобилем Toyota Corolla.

Проводится расследование.

Наталья Белоштейн

