В ДТП на шоссе Астрахань — Махачкала погиб один человек и четверо пострадали
В Тарумовском районе Дагестана, на 277 км федеральной автодороги Астрахань — Махачкала» погибла 32-летняя пассажирка Toyota Corolla, еще четверо, включая 3-летнего ребенка, с различными травмами доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Дагестана.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Дагестана
По предварительной версии 54-летний водитель автомобиля «Нива» при выезде с прилегающей территории столкнулся с автомобилем Toyota Corolla.
Проводится расследование.