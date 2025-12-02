К 2030 году для Ростова планируют закупить 59 трехсекционных трамваев

К 2030 году для Ростова-на-Дону планируется закупить 59 трехсекционных трамваев. Это следует из проекта планирования городских перевозок, который был опубликован на сайте администрации города.

Компания «Синара» ранее представила образец трехсекционного трамвая. Он имеет 70 мест для сидения, а его вместимость — до 308 человек. Скорость состава достигает 75 километров в час.

Концессионное соглашение о модернизации всей трамвайной сети подписано с компанией «Синара — ГТР» в 2023 году. Изначально план был рассчитан на период с 2023 по 2028 год и включал поставку 61 вагона, строительство двух депо и обновление 104 километров путей.

Мария Хоперская