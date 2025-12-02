PTI: Индия задействует спецназ для обеспечения безопасности Путина в Нью-Дели

В преддверии визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели индийские службы безопасности были приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на официальные источники.

По данным агентства, подготовлен специальный план обеспечения безопасности на время пребывания российского лидера в индийской столице. Всем ведомствам, участвующим в обеспечении безопасности, поручено вести постоянное наблюдение на протяжении всего визита. В мероприятиях будут задействованы полиция, ведомственные службы и личная охрана российского президента.

В стратегически важных точках столицы планируется разместить специализированные подразделения, включая спецназ, антитеррористические отряды и группы быстрого реагирования. Будут задействованы беспилотники и системы видеонаблюдения.

Государственный визит Владимира Путина в Нью-Дели состоится 5 декабря. Прибытие запланировано на 4 декабря. В период его пребывания в Нью-Дели также пройдет 23-й российско-индийский саммит.

Анастасия Домбицкая