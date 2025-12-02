В Ярославле разработали брендбук для украшения к Новому году

В Ярославле разработали брендбук для праздничного украшения к Новому году. Логотип могут использовать все желающие, в том числе бизнес. Руководство по использованию новогоднего фирменного стиля размещено на сайте МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению».

Основной логотип изменился, но незначительно. Это по-прежнему новогодний шар и две варежки. Однако теперь основной цвет шара — красный (был синий), варежки и надписи «Всем тепла» и «Новогодний Ярославль» — белые. Фоном для шара служат изразцы. В качестве еще одного цвета украшений фигурирует синий — цвет флага города. Основной посыл «Всем тепла» остался таким же, как и в прошлом году.

Новогодние открытки будут выполнены в «вязаном» стиле, популярном сейчас в соцсетях. На открытках изобразят известные городские виды. Основную концепцию предлагают дополнить созданием путеводителя «Теплые места новогоднего Ярославля» и проведением конкурса по вязанию варежек «Теплые петельки».

Алла Чижова