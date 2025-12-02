В Прикамье мигрантам запретят работать врачами, учителями и курьерами

С 1 января 2026 года иностранные граждане, работающие в регионе по патенту, не смогут трудиться курьерами, а также в сфере образования и здравоохранения. Это следует из проекта указа губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, опубликованного на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сейчас мигранты в Прикамье не могут работать в сфере добычи нефти и газа, производства нефтепродуктов, перевозок опасных грузов и пассажиров в общественном транспорте. Также они не могут торговать напитки и табачные изделия в специализированных магазинах, вести деятельность легкового такси.