Нововоронежская АЭС определила победителей спецноминации гастропремии «Терки»

1 декабря состоялся финал первой гастрономической премии Черноземья «Тёрки», на которой отметили лучшие проекты и заметных персон в области гастрономии Воронежа, Курска, Липецка, Белгорода и Тамбова. В рамках спецноминации «Энергия вкуса» Нововоронежская АЭС отметила ресторан «15/86» и бренд-шефа кулинарной студии «Кухмистер» Дмитрия Выродова.

Фото: предоставлено организаторами премии

«Все наши герои выстраивают работу на принципах устойчивого развития: выбирают экологичные подходы в работе. Показывают на своем примере, что организация досуга гостей и забота о природе — единое целое. Атомная станция вырабатывает чистую «зеленую» электроэнергию, поэтому поддерживает такие же экологичные подходы в гастрономии», — отметила на награждении начальник управления коммуникаций Нововоронежской АЭС Ирина Червакова.

Лауреаты спецноминации стали активными участниками двух сезонов проекта «Атомный гастротур». Команда ресторана «15/86» приняла участие в первом «атомном» гастротуре, на котором воронежские блогеры и журналисты смогли убедиться в безопасности выращенных рядом с АЭС овощей и рыбы, выловленной из пруда-охладителя энергоблока № 5. А мастер-класс по приготовлению клубничного смузи и «атомного» коктейля Дмитрия Выродова состоялся в рамках второго сезона — клубничного гастротура под названием «Атомного поля ягода». Он прошел в июне этого года. Цель всех мероприятий — показать экологичность и безопасность производства атомной электроэнергии и ее воздействия на природу.

«Главная цель премии «Тёрки» — создать экосистему для развития гастроиндустрии: от фермерских хозяйств до ресторанов высокой кухни», — подчеркнул, открывая мероприятие, основатель премии Алексей Филиппов, который также является основателем городского сообщества «VRN Guide — лучшие места и события Воронежа» и организатором форумов и фестивалей.

Гастропремия Черноземья «Тёрки» — ежегодная профессиональная награда. В этом году она состоялась впервые и охватила 380 участников и 60 финалистов. В голосовании, которое продлилось с 1 по 20 ноября, приняли участие как посетители, так и экспертное жюри.