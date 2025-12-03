Аванс в конце года

Трест «Башгражданстрой», подконтрольный мэрии Уфы, обязали вернуть региональному Фонду по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства неотработанный аванс в «Миловском парке». В 2020 году компания заключила договор генподряда на строительство дома в проблемном ЖК, но, получив аванс от республиканского фонда, свои обязанности, судя по решению арбитражного суда, не выполнила. В досудебном порядке вернуть деньги «Башгражданстрой» отказался, но в ходе разбирательства выплатил более 80 млн руб. Еще 36 млн руб. трест должен погасить по решению суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Дочка" "Инвестиционно-строительного комитета" не отработала аванс, решил суд

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ "Дочка" "Инвестиционно-строительного комитета" не отработала аванс, решил суд

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Республиканский Фонд по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства смог убедить арбитражный суд Башкирии взыскать с треста «Башгражданстрой» 36,1 млн руб. В эту сумму вошла основная задолженность в размере 29,6 млн руб. и 6,4 млн руб. неустойки. Также компания должна будет выплатить неустойку с 18 ноября этого года по день фактической оплаты долга.

Во встречном иске «Башгражданстрой» пытался отсудить у фонда 22,7 млн руб. понесенных расходов и 36,1 млн руб. упущенной выгоды.

Как следует из материалов дела, в 2020 году первоначальный застройщик проблемного жилого комплекса «Миловский парк» (был достроен за счет федерального Фонда развития территорий) — ООО «Килстройинвест» — передал региональному фонду права и обязанности по завершению девелоперского проекта. Следом фонд нанял «Башгражданстрой» в качестве генерального подрядчика. По условиям договора, компания должна была за 226,3 млн руб. (ориентировочная цена) до декабря 2023 года достроить многоквартирный жилой дом №3. В качестве аванса генподрядчику были перечислены 113,1 млн руб. В марте 2023 года фонд потребовал от компании, которая не выполнила свою часть договора в срок, вернуть аванс, но «Башгражданстрой» этого не сделал, что послужило причиной для подачи иска.

В ходе судебных заседаний ответчик возвратил 83,5 млн руб., но с исковыми требованиями не согласился.

ООО трест «Башгражданстрой», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в октябре 2004 года. Уставный капитал — 500 млн руб. Бенефициаром компании через ряд ООО и АО «Инвестиционно-строительный комитет» является администрация Уфы. В 2024 году при выручке 1,9 млрд руб. чистая прибыль составила 78 тыс. руб.

В суде представитель «Башгражданстроя» заявлял, что невозможно установить фактический размер отработанного аванса «в условиях отсутствия сметной документации, окончательной договорной цены». Генподрядчик, отмечал он, платил НДС, страховые взносы, а также авансировал работу субподрядчиков – всего на 29,7 млн руб.

Фонд по урегулированию обязательств застройщиков в суде парировал доводы «Башгражданстроя». Представитель организации отмечал, что компания не доказала, что заявленные ею расходы «были понесены именно в связи с исполнением обязательств подрядчика», а также не представила акты по форме КС -2 и КС-3, подтверждающие стоимость выполненных работ и понесенных затрат.

В апреле этого года суд назначил строительно-техническую экспертизу. Сотрудникам уфимского ООО «Терс» поручили определить объем и стоимость выполненных работ. Сделать этого эксперты не смогли.

Удовлетворяя иск фонда, суд указал на отсутствие актов выполненных работ. Таким образом, сумму неотработанного аванса «Башгражданстрой» должен вернуть заказчику вместе с неустойкой за его несвоевременную выплату.

Встречный иск компании суд признал несостоятельным, так как «документального обоснования требований не представлено».

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш полагает, что суд верно применил нормы материального права. «Генподрядчик не представил суду акты приемки выполненных работ по установленной форме также отсутствовали справки о стоимости выполненных работ и затрат, которые согласно условиям договора, являются обязательными документами для подтверждения выполненных работ. Отсутствие такой документации, а также наличие экспертного заключения, фактически убедило суд в том, что работы либо не выполнялись вовсе, либо их объем был существенно меньше выделенных средств. В этой связи с положениями данного решения вступать в полемику практически лишено смысла»,— отмечает эксперт.