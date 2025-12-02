Отбывшего срок уральца задержали через пять минут после выхода из колонии

В Свердловской области бывшего осужденного задержали через пять минут после его освобождения из колонии, сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУФСИН по Свердловской области Фото: ГУФСИН по Свердловской области

«Осужденный Е., освободившийся из ИК-10 (г. Екатеринбург) в 10:15, был задержан уже в 10:20»,— говорится в сообщении.

Основанием для задержания стало новое уголовное дело, возбужденное за четыре дня до его освобождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность).

В ведомстве уточнили, что фигуранта доставили в следственный отдел УФСБ России по Свердловской области для проведения дальнейших процессуальных действий.

Полина Бабинцева