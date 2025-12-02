Ноябрь 2025 года в Самарской области стал самым теплым за всю историю наблюдений

В Самарской области ноябрь 2025 года стал самым теплым за весь период наблюдений с 1930 года. Об этом «Ъ» сообщила начальник ГМЦ ФГБУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова.

Средняя температура по региону в ноябре 2025 года составила +3,3°C или на +5,5°C выше нормы, что стало новым рекордом. В некоторые дни в ряде населенных пунктов Самарской области столбик термометра поднимался выше +10°C.

По прогнозу ФГБУ «Приволжское УГМС», начало погодной зимы откладывается и в первой неделе декабря. Над районами Нижней Волги формируется блокирующий антициклон, который и будет определять погоду в этот период. «Циклоны и фронтальные разделы перемещаются по северным широтам, а в нашем регионе с ростом давления установится тихая, преимущественно облачная погода, с туманами и температурой воздуха характерной для поздней осени»,— отметили в учреждении.

Андрей Сазонов