ПСБ увеличил доходность по вкладу «Сильная ставка» до 16,2% годовых

ПСБ улучшил условия по срочному вкладу для розничных клиентов «Сильная ставка»*. На фоне высокой востребованности краткосрочных депозитов банк предлагает максимальную ставку 16,2% годовых при размещении новых средств от 100 тыс. рублей сроком на три месяца. При открытии вклада на полгода доходность составит 15,3%, на год – 14,2%.



Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

«К новому году мы традиционно обновляем линейку сберегательных и накопительных продуктов. Обновленные условия по вкладу «Сильная ставка» позволяют зафиксировать привлекательную доходность на комфортный срок и являются отличной возможностью для создания финансовой «подушки безопасности» или достижения краткосрочных финансовых целей», – прокомментировал Александр Исаенко, директор ПСБ в Воронеже.

Депозит можно открыть в любом офисе ПСБ, либо в мобильном приложении и интернет-банке, а также через заявку на официальном сайте www.psbank.ru.

* Ставка 16,2 % годовых по вкладу «Сильная ставка» действует при размещении вклада на сумму от 100 тыс на 91 день и применяется на «новые деньги» – разницу между суммой средств на текущих счетах клиента в момент открытия вклада – накопительных счетах, счетах к которым выпущены банковские карты, депозитных и прочих счетах, с учетом средств, внесенных на вклад «Сильная ставка», – и совокупной суммой максимального остатка на тех же счетах (данные на начало операционного дня) за 3 месяца до открытия вклада, исключая 7 календарных дней до открытия вклада. Открыть вклад можно в офисах банка, в мобильном приложении и интернет-банке. Минимальная гарантированная ставка — 11% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах суммы 1 400 000 в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России № 3251 от 01.04.2025.

