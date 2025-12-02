Задержана жительница Пятигорска по подозрению на сбыте крупной партии наркотиков

В Пятигорске оперативники задержали 25 летнюю местную жительницу по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах. В отношении фигурантки возбуждено четыре уголовных дела по ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Во время обыска в квартире злоумышленницы оперативники обнаружили наркотики, спрятанные в сейфе, кухонном шкафу, варочной панели и под полами. Изъято девять пакетов с мефедроном, эфедроном и «солью», более 150 пакетиков с «синтетикой», готовых к реализации, а также электронные весы и различные упаковочные материалы. В гараже у фигурантки обнаружили два свертка с гашишем, а позже был найден тайник с небольшим количеством запрещенного товара.

«Подозреваемая применяла изощренный способ маскировки наркотических средств: она изготавливала искусственные камни из окрашенной гипсовой смеси коричневого цвета, помещала внутрь свертки с криминальным товаром и размещала закладки в населенных пунктах региона. Для их транспортировки использовала личный внедорожник»,— отметили в ведомстве.

Товар фигурантка распространяла на территории Ставропольского края и Карачаево Черкесской Республике.

В общей сложности у злоумышленницы изъято более 3,2 кг запрещенных веществ. На время следствия она помещена в СИЗО.

Наталья Белоштейн