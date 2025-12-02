Апробация семенных участков Дона выросла в двое в 2025 году

По данным Минсельхоза Ростовской области, в системе ФГИС «Семеноводство» зарегистрированы 5,3 тыс. сельхозпроизводителей различных форм собственности региона, что составляет 74% от общего количества организаций. Планируется увеличить долю до 100% зарегистрированных сельхозтоваропроизводителей. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе филиала «ЦОК АПК».

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По информации ведомства, специалисты филиала провели апробацию 282 семенных участков на площади около 7 тыс. га в четырех регионах ЮФО, что вдвое превышает показатели предыдущего года.

Эксперты обследовали семенные участки родительских линий зерновых и зернобобовых, гибриды подсолнечника, рапса и льна.

По итогам полевой инспекции оформили 282 акта апробации и отобрали 220 образцов семян для испытаний на посевные качества.

«Апробация сортовых посевов сельхозпродукции является основным методом контроля качества семенного материала при определении его сортовой и видовой чистоты»,— пояснила руководитель органа инспекции Донского филиала «ЦОК АПК» Наталья Васильева.

Результаты проверок зафиксировали в системе ФГИС «Семеноводство».

Валентина Любашенко