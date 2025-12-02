В Ярославле поставят 58 новогодних елей

В Ярославле к Новому году украсят 35 городских территорий, планируется установить 58 новогодних елей. Об этом на открытом совещании в мэрии сообщила директор МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города» Людмила Жиленко.

Фото: мэрия Ярославля

Украшение города к Новому году уже началось. На Советской площади монтируют каток. Ель в этом году будет с теплой подсветкой, около нее поставят конструкции «2026» и «Медведь». Традиционно деревья будут украшены подсветкой, на площади установят горку, купольные беседки, организуют ярмарку.

Гирляндой «Бахрома» украсят здание мэрии, улицы Кирова, Андропова. На центральных улицах тоже повесят гирлянды. Две световые конструкции «Звездное небо» появятся на Депутатском переулке. На улице Кирова выставят 10 украшенных живых елей. На Революционной уже установили новогоднюю ель.

На Богоявленской площади у памятника Ярославу Мудрому установили конструкцию «С Новым годом». В районе остановок отремонтировали «световые деревья», ограждения у дороги украсят хвойной гирляндой.

В этом году по-новому будет украшена ель на площади Юности. Там же появится световой фонтан.

Алла Чижова