Челябинца осудили за незаконный вывод за границу 17 млн рублей

Центральный районный суд Челябинска признал 35-летнего горожанина виновным в незаконном выводе 17 млн руб. за границу. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно со штрафом 300 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Установлено, что горожанин вместе с неустановленным лицом переводил иностранную валюту на счета нерезидентов за пределами страны. В кредитные организации Челябинска он предоставлял фиктивные документы о поставках товара из-за рубежа, для оплаты которых якобы переводилась валюта. С января по июнь 2021 года сообщники вывели за границу сумму в эквиваленте 17 млн руб.

О подозрительных операциях сотрудников таможенной службы уведомили банковские работники. Вместе с транспортной прокуратурой были зафиксированы нарушения, а материалы переданы в полицию.

Против челябинца возбудили уголовные дела о незаконном создании юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и совершении валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). Приговор в отношении горожанина вступил в законную силу.

Виталина Ярховска