ПСБ к Новому году выплатит двойной кешбэк воронежским предпринимателям

Банк ПСБ запустил специальную предновогоднюю акцию для предпринимателей. До конца года при оплате любых покупок с помощью бизнес-карты ПСБ пользователям будет начислен двойной кешбэк.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В акции могут принять участие как новые клиенты банка, которые открыли в ПСБ расчетный счет и получили в пользование бизнес-карту, так и действующие, которые не совершали операции по картам до ноября 2025 года. Максимальный размер кешбэка, который можно получить на бонусный счет, составляет 15 000 баллов (1 балл равен 1 рублю).

Чтобы получить двойной кешбэк по бизнес-карте, воронежским предпринимателям необходимо произвести настройки в личном кабинете ПСБ, выбрав несколько категорий кешбэка: АЗС (10%), доставка и логистика (5%), авиабилеты (5%), кафе, рестораны и столовые (3%) и т.д. И оплачивать картой ПСБ покупки на сумму от 20 000 рублей ежемесячно.

Более подробную информацию можно получить в офисах банка в Воронежской области.

* Действует для новых клиентов, открывших расчетный счет в период с 01.11.2025 по 31.12.2025 и для действующих клиентов с уже выпущенными картами, но не совершавших операции по ней. Начисленный кешбэк за покупки в ноябре будет выплачен в декабре, а за покупки в декабре выплата будет осуществлена в январе 2026 года. Минимальная сумма POS-операций для начисления кешбэка: 20 000 рублей в месяц. Максимальная сумма выплаты в месяц на одного клиента: 15 000 рублей (расчет ведется по ИНН). Подробные сведения о продукте https://www.psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Банк ПСБ», Универсальная лицензия Банка России №3251 от 1 апреля 2025 года.

ПАО «Банк ПСБ»