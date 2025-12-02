Издатель «Черепахи Франклина» раскритиковал публикацию Хегсета с черепахой в военной форме

Канадский издатель Kids Can Press, правообладатель «Черепахи Франклина», раскритиковал публикацию главы Пентагона Пита Хегсета с персонажем. Господин Хегсет опубликовал обложку с черепахой Франклин в военной форме. На ней он стреляет из вертолета по лодкам наркоторговцев.

В сообщении Kids Can Press отметили, что подобное изображение персонажа — агрессивное и унизительное. Оно противоречит ценностям, которые «любимый символ Канады» пропагандирует своей аудитории — доброту, сочувствие и инклюзивность. «Мы решительно осуждаем любое унизительное, агрессивное или несанкционированное использование имени или изображения Франклина»,— отметили в пресс-релизе, опубликованном в соцсети Х.

Сегодня Пит Хегсет опубликовал шуточную обложку детской книги с черепахой Франклин о борьбе с наркоторговцами. На самом деле такого произведения не существует. «Для вашего списка пожеланий на Рождество»,— подписал иллюстрацию министр.

В середине ноября господин Хегсет объявил о начале операции Southern Spear («Южное копье») против наркокартелей в Западном полушарии. Основная цель властей США — ликвидировать «наркотеррористов» и пресечь проникновение запрещенных веществ на территорию страны.