В Самарской области заболеваемость ОРВИ среди жителей от 15 лет и старше выросла на 23,9%

У жителей Самарской области в возрасте от 15 лет и старше заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог на 23,9%. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По сравнению с предыдущей неделей в Самарской области в целом зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 8,1%, что составляет 687 случаев. Всего за минувшие семь дней в регионе зафиксировано 9,2 тыс. случаев ОРВИ.

Лабораторный мониторинг выявил в Самарской области циркуляцию вирусов гриппа A(H3N2), парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов, метапневмовирусов, риновирусов и COVID-19. По состоянию на 1 декабря 2025 года в области привито 58,4% от общего числа населения. Прививочная кампания продолжается.

Георгий Портнов