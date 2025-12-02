На обновление уличного освещения в Челябинской области направят 100 млн рублей

В 2026 году из бюджета Челябинской области планируется направить 100 млн руб. на обновление или создание уличного освещения в муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер во время прямой линии.

К главе региона обратилась жительница Озерска и рассказала, что в городе нет фонарей, поэтому родители не разрешают детям ходить по вечерам в кружки и секции.

Алексей Текслер сообщил, что в 2026 году начнется реализация программы «Светлый город», которую анонсировал летом этого года. «В следующем году выделим первоначально 100 млн руб. для замены светильников. В целом планируем порядка 50 тыс. заменить и не только заменить, а там, где нет освещения, сделать его. Можно использовать инфраструктуру «Россетей» или других сетевых организаций. Сделать светильник на столб проще, чем ставить новый столб»,— сообщил глава региона.