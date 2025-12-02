Осужденный за хищения на космодроме Восточный пытается выйти из колонии

Бывший глава ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, отбывающий 12-летний срок за махинации на космодроме Восточный, добивается освобождения из колонии в Белгородской области. Осужденный подал прошение о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Алексеевский районный суд, который обслуживает территорию, где находится колония №4, оставил прошение Хризмана без удовлетворения. Осужденный подал апелляционную жалобу. Белгородской облсуд рассмотрит ее 10 декабря.

Юрий Хризман был арестован в конце 2014 года. Через четыре года Дальневосточный окружной военный суд признал бывшего главу компании—подрядчика строительства космодрома Восточный виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. В суде было установлено, что Хризман и его подельники потратили авансы по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома, что повлекло причинение ущерба бюджету России в размере 5,2 млрд руб. Помимо этого, было установлено, что обвиняемый и его сын Михаил похитили у ФГУПа 105,9 млн руб. при закупках по завышенным ценам. Впоследствии при рассмотрении апелляции наказание Хризману-старшему сократили на полгода, а его сын был освобожден в связи с истечением срока давности преступления.

Сергей Толмачев, Воронеж