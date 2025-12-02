МАГАТЭ до сих пор не инспектировало атакованные США ядерные объекты Ирана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) до сих пор не получило доступа к атакованным США и Израилем иранским ядерным объектам в Натанзе, Исфахане и Фордо. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси. С июня инспекции на этих объектах прерваны.

«Крупные объекты получили серьезные повреждения, и инспекции были невозможны по соображениям безопасности. Иран после атак ограничил сотрудничество с агентством. Мы искали диалог, провели переговоры в Каире и достигли договоренности. Наши инспекторы побывали на всех нетронутых объектах. Но у нас до сих пор нет доступа в Натанзе, Исфахане и Фордо - это атакованные объекты»,— сказал Рафаэль Гросси в интервью австрийской газете Die Presse.

В июне Израиль провел операцию против ядерной и оборонной инфраструктуры Ирана, а США присоединились к атакам и нанесли удары противобункерными бомбами и крылатыми ракетами по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Власти США утверждали, что в результате ядерная программа Ирана была уничтожена, а обогащенный уран остался под завалами иранских исследовательских центров.

Иранские власти говорили о серьезных повреждениях ядерной программы, но подробности не приводились. СМИ со ссылкой на данные американской и европейской разведок летом писали, что ядерная программа Исламской Республики была лишь отброшена на несколько месяцев. МАГАТЭ также допускало, что значительная часть высокообогащенного урана могла уцелеть.

Лусине Баласян