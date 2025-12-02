В Самарской области проверяют фонд «Оплот», раскритикованный губернатором Федорищевым

Как стало известно «Ъ», правоохранительные органы начали проверку деятельности фонда «Оплот» после того, как губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX сообщил, что неизвестные от лица организации представляются друзьями главой региона, а данный фонд создан от его имени. «Цели у фонда благие, но видится, что это лишь ширма для другой, противоправной деятельности»,— написал губернатор.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», фонд «Оплот» специализируется на деятельности по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций. Руководителями организации являются Николай Кириллин и Ахмет Чергизов. Одним из учредителей значится Андрей Пожидаев, который после огласки губернатором покинул пост исполнительного директора фонда. Он также является учредителем в нескольких добровольческих пожарных организациях, которые получали бюджетные средства для тушения пожаров в отдаленных районах Новокуйбышевска. При этом, по информации «Ъ», за последний год, несмотря на полученные бюджетные средства на тушение пожаров, структуры господина Пожидаева выезжали всего несколько раз.

По сведениям «Ъ», с этими структурами хотят расторгнуть договоры либо сократить суммы финансирования. Также, по данным «Ъ», Андрей Пожидаев опрашивался следственными органами в рамках расследования бывшего главы регионального ГУ МЧС Олега Бойко. Силовики просматривали возможную аффилированность между ними. Впрочем, уголовной ответственности господин Пожидаев избежал.

Евгений Чернов