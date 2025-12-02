Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об истории открытия синего минерала.

Сегодня наша традиционная рубрика — камень рожденных в текущем месяце. Как и обычно, мы используем классификацию Американской ювелирной ассоциации. В декабре согласно этой классификации — это голубой циркон, танзанит и бирюза. Предлагаю поговорить о танзаните.

Танзанит — камень с очень необычной историей. Он был обнаружен 7 июля 1967 года на севере Танзании в районе Merelani Hills. Обнаружил его искатель португальско-индийского происхождения Мануэл де Соуза. После находки было сделано несколько дополнительных разведок, и вскоре информация дошла до специалистов и дилеров, работавших с Tiffany & Co.

Дальше — ключевой момент в истории камня. Именно вице-президент Tiffany, Генри Б. Платт (правнук Луиса Комфорта Тиффани), первым правильно оценил потенциал нового минерала. Через год, в 1968-м, компания Tiffany дала камню имя — танзанит — и запустила ту самую легендарную рекламную кампанию. В этой кампании звучала их самая цитируемая фраза: «Самый прекрасный синий камень, обнаруженный за последние две тысячи лет».

Эту кампанию публиковали по всей Америке, и именно благодаря ей танзанит буквально за пару лет стал мировой сенсацией. С тех пор камень то поднимался на волнах моды, то уходил в нишу, но никогда не исчезал полностью из ювелирного искусства. А потому всем, кому нравится танзанит, особенно важно знать — у него относительно невысокий показатель по шкале Мооса. И это важно помнить, потому что камень может скалываться.

В подвесках надо стараться не носить танзанит на той длине, когда украшение может удариться о край стола. В кольцах если модель открытая или с высоким кастом, то обращение должно быть предельно аккуратным. И, конечно, перевозка. Украшения вообще нужно транспортировать раздельно, но с танзанитами это особенно важно.

Анна Минакова