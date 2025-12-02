В Оренбуржье сорвана поставка средств реабилитации в фонд пенсионного страхования

Оренбургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) внесло компанию «Технолайн» в реестр недобросовестных поставщиков за срыв государственного контракта. Об этом сообщает контрольный орган.

Компания должна была поставить средства реабилитации, включая телефонные устройства с функцией невизуальной навигации, Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Оренбургской области. Однако в установленные сроки заказчик не получил товар без уважительных причин.

В связи с этим УФАС приняло решение включить сведения о компании «Технолайн», ее учредителе и директоре в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Георгий Портнов