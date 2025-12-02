У жителя Юсьвы изъяли 12 единиц огнестрельного оружия

УФСБ России по Пермскому краю пресекло противоправную деятельность жителя Юсьвинского округа, причастного к незаконному обороту огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ по Пермскому краю Фото: УФСБ по Пермскому краю

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ изъяли у фигуранта двенадцать единиц огнестрельного оружия и 599 патронов.

Следственным отделом МВД России «Березниковский» по факту незаконного хранения огнестрельного оружия возбуждены уголовные дела.