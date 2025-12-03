Банк «Центр-инвест» представил сборник сказок по финансовой грамотности

В преддверии Дня банковского работника банк «Центр-инвест» совместно с донской художницей Ульяной Мамиконян представил уникальный проект — сборник детских сказок по финансовой грамотности, авторами которых выступили сотрудники банка и их дети.

Сборник подготовлен по итогам проведенного внутреннего корпоративного конкурса. Сказки, вошедшие в сборник, в увлекательной и доступной форме объясняют детям базовые экономические понятия. Герои сказок учатся планировать бюджет, копить на мечту, отличать потребности от желаний, понимать ценность труда и разумного подхода к деньгам. Красочные иллюстрации к сказкам создала ростовская художница Ульяна Мамиконян.

«Для нас это не просто корпоративный сувенир — это социальный проект, который через искусство и креатив решает одну из ключевых задач банка — воспитание финансовой культуры с самого детства. В этом сборнике мы совместили творчество наших сотрудников, креативность их детей и талант донской художницы.

Так мы не только вносим вклад в развитие креативной экономики Дона, но и инвестируем в будущее наших детей, воспитывая в них грамотное и ответственное отношение к финансам», —

прокомментировала ведущий специалист корпоративных коммуникаций банка «Центр-инвест» Екатерина Сысоева.

Проект продолжает серию инициатив банка «Центр-инвест», направленных на поддержку предпринимательства, локальных брендов и креативных индустрий Ростовской области, раскрытия творческого и интеллектуального потенциала региона.

«Я благодарна банку „Центр-инвест“ за доверие и возможность стать частью этого теплого, по-настоящему вдохновляющего проекта. Наша коллаборация прекрасный пример того, как бизнес и талантливые художники могут объединяться для создания качественного и полезного материала. Уверена, что наши общие усилия помогут детям с интересом делать первые шаги в мире финансов», — прокомментировала Ульяна Мамиконян.

Банк «Центр-инвест» ведет активную и ответственную работу по повышению финансовой грамотности населения через собственные Центры финансовой грамотности. За 10 лет работы Центр повысил финансовую грамотность более двух миллионов граждан.

