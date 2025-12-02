В Оренбуржье планируют увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта минимум на 67%

К 2030 году объем несырьевого неэнергетического экспорта планируют нарастить не менее чем на 67% по сравнению с уровнем 2023 года. Реализуют это в рамках долгосрочной программы «Развитие экспорта в Оренбургской области до 2030 года и на перспективу до 2036 года», которую утвердили на заседании регионального правительства. Об этом сообщает правительство Оренбуржья.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам заместителя председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Антона Ефимова, за пять лет собираются увеличить долю экспорта до 30 % по отношению к тем показателям, которые были достигнуты на конец 2023 года. Программа объединяет поддержку экспорта продукции промышленных предприятий, АПК и малого и среднего бизнеса.

Одна из задач — сформировать для оренбургского бизнеса службу «одного окна» для получения мер поддержки по выводу товаров и услуг на экспорт более быстро и минимальной бумажной волокитой. Программа разработана в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В первом полугодии этого года объем внешнеторгового оборота региона превысил 1,4 млрд долларов, что на 4,3 % выше уровня аналогичного периода прошлого года. Предприятия сотрудничают с более чем 63 странами мира.

