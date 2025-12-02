«Амкар» подписал сразу четырех новых игроков

Пермскую футбольную команду «Амкар» пополнили сразу четыре новых игрока. Среди них полузащитник Никита Устинов, защитник Тимофей Кудымов, вратарь Александр Кадников и защитник Иван Лезин. Как сообщает пресс-служба ФК, все четверо подписали первые профессиональные контракты с клубом.

Прикамец Никита Устинов в прошлом сезоне дебютировал в молодежке «Амкара», участвовал в 22 играх, в которых отметился шестью голами. До этого провел 74 игры за «Академию-Амкар».

Пермяк Тимофей Кудымов провел четыре игры за молодежку «Амкара». За «Академию-Амкар» в юношеской лиге Приволжья сыграл 65 игр.

Челябинец Александр Кадников дебютировал за молодежку «Амкара», в которой сыграл 20 матчей. С 2024 по 2025 год провел 16 игр в юношеской лиге Приволжья за «Академию-Амкар».

Пермяк Иван Лезин в прошлом сезоне отыграл 18 матчей в ЮФЛ Приволжья за «Академию-Амкар» 2010 г. р., вместе с которой стал серебряным призером первенства.