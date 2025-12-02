Оборот розничной торговли в Прикамье вырос на 1,9% по сравнению с прошлым годом

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — октябре 2025 года составил 741,3 млрд руб., что составляет 101,9% к соответствующему периоду прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Оборот общественного питания в Пермском крае за истекший период сложился в сумме 43,5 млрд руб. Это в сопоставимых ценах на 1% выше уровня прошлого года.

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 ноября 2025 года составил 54,4 млрд руб., что соответствует 41 дню торговли.