22-летнего выпускника ВШЭ арестовали по делу о госизмене

Выпускника факультета математики НИУ ВШЭ, 22-летнего Леонида Каца, арестовали по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Это следует из данных картотеки Мещанского суда Москвы.

В чем именно обвиняется молодой человек — неизвестно. По статье о госизмене Леониду Кацу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Решение суда об аресте вступит в силу 6 декабря.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что до этого господина Каца несколько раз арестовывали за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. 18 ноября пресс-служба судов общей юрисдикции сообщала, что Леонида Каца арестовали за мелкое хулиганство. Ему дали 15 суток. Полиция утверждает, что студент ругался матом у пруда «Марс» и не реагировал на требования прекратить.