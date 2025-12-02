В Челябинске машина пьяного водителя сгорела во время погони

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска задержали пьяного нарушителя правил дорожного движения, пытавшегося скрыться. Во время погони его автомобиль попал в ДТП и загорелся, сообщает пресс-служба ГАИ региона.

Инцидент произошел 2 декабря в Ленинском районе Челябинска. Экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль Opel Astra и подал сигнал водителю об остановке, но он проигнорировал требование. Сотрудники ГАИ поехали за ним. Пытаясь оторваться от полицейских, на улице Дзержинского нарушитель не справился с управлением, съехал с дорожного полотна на трамвайные пути и столкнулся с препятствием. После чего машина загорелась.

Водитель попытался покинуть место происшествия, но его задержали сотрудники ДПС. Установлено, что 39-летний горожанин управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него инспекторы возбудили пять административных дел: за управление транспортным средством в нетрезвом виде, невыполнение требования об остановке, проезд на запрещающий сигнал светофора, управление незарегистрированным транспортным средством с неисправностями и отсутствие действующего полиса ОСАГО.