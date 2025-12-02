Глава Башкирии отозвал распоряжении о выдаче земли под завод по мясопереработке

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил свое же распоряжение от 14 марта 2024 года о выдаче компании «Телец» в аренду без торгов 3,3 га земли в Раевском (райцентре Альшеевсего района). Распоряжение о признании предыдущего документа утратившим силу опубликован на сайте правовой информации.

Как сообщал «Ъ-Уфа», на Магистральной улице в Раевском «Телец» планировал открыть предприятие по комплексной переработке мясной продукции. Инвестиции в проект, который был представлен, в том числе, главе Башкирии, оценивались в 1 млрд руб. Производство инвестор намеревался запустить в начале 2026 года.

ООО «Телец» зарегистрировано в марте 2001 года. Компания занимается производством мясной продукции. С апреля этого года учредителем организации является Мазит Габитов. В 2023 году выручка составила 41,1 млн руб., чистая прибыль — 640 тыс. руб.

Майя Иванова