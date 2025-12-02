Американские акции разморозят по взаимозачету

Российские брокеры начали принимать заявки на обмен замороженных американских акций. Пионером стала компания БКС. По условиям, вместо заблокированных активов можно получить ценные бумаги «Сбера», которые находятся в свободной продаже. Опция доступна до 21 декабря. Всего в списке 25 эмитентов, включая Apple, Nvidia и Microsoft. Схема предполагает, что брокер сам будет договариваться с иностранными контрагентами.

Разумеется, клиент получит свои деньги назад с неким дисконтом, говорит частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков: «Это некий взаимозачет с иностранными владельцами российских акций. По такой схеме возможен частный обмен активов посредством заключения юридических сделок определенного характера. Это не системное решение проблемы, каждый случай рассматривается отдельно. Если мы осуществляем такой обмен, то, естественно, определенные потери могут быть, но альтернатива — это то, что данные активы будут заморожены еще какое-то время, и перспектива их разморозки не совсем ясна. Возможно, сейчас актуально вывести хоть какие-то средства, а не ждать еще год-два, а может быть, и три. Как правило, если подобные сделки совершаются, они проходят в тестовом режиме, обкатываются механизмы. Если опыт будет успешным, то, возможно, и другие брокеры смогут прибегнуть к подобным схемам и предложить своим клиентам такой обмен».

В БКС уточнили, что в схеме обмена участвуют только те бумаги, которые размещены по схеме СПБ Биржа—Национальный расчетный депозитарий Euroclear. Это создает риски для инвесторов, так как зарубежные регуляторы могут сорвать процесс из-за санкций, рассуждает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков: «При исполнении данной схемы разморозки можно столкнуться с тем, что регуляторы — европейские Euroclear, Clearstream или американский OFAC — при задействовании санкций США могут начать придумывать какие-то новые правила по ходу этой игры. Так было уже неоднократно за последние 3,5 года. И в таком случае практическая реализация данной схемы будет невозможна. Но выяснить, сработает она или нет, можно только занявшись имплементацией. Поэтому, на мой взгляд, держатели ценных бумаг здесь ничего не теряют.

Не будут ли эмитенты американских акций против такой схемы? Они всегда выступают за то, чтобы их акции и облигации были надежным инструментом. Эмитенты сами в шоке от того, что регуляторы разных стран все ставят какие-то препоны. Если брокер что-то предлагает, конечно, он подумал об этом. Но в данном случае я вижу двух токсичных с точки зрения американских санкций участников — СПБ Биржа и НРД. Они внесены в SDN-листы. И, скорее всего, потребуется разрешение OFAC на то, чтобы этот обмен произвести».

Как пишет РБК, помимо БКС к обмену заблокированными активами могут присоединиться и другие брокеры. По данным издания, подготовка к процессу началась в октябре. В конце апреля Мосбиржа предоставила возможность торговать замороженными американскими акциями на особых условиях. Продать бумаги может любой желающий, купить — только квалифицированный инвестор. Дисконт составляет около 60-80%, такие активы приобретают с надеждой на разморозку в будущем.

Никита Путятин