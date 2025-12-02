Проект второго этапа реконструкции пермского аэропорта направят в Главгосэкспертизу

Власти Прикамья готовятся приступить ко второму этапу реконструкции аэропорта Большое Савино. Сегодня на заседании правительства Пермского края министр транспорта Сергей Вешняков сообщил, что с замминистра транспорта РФ Валентином Ивановым и руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым подвели предварительные итоги первого этапа реконструкции аэропорта Большое Савино. Беседа состоялась в Москве в рамках Транспортной недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал «Ространсмодернизация» Фото: телеграм-канал «Ространсмодернизация»

«Проектная документация откорректирована, подготовлена для загрузки в экспертизу. Подготовительный этап по демонтажу бетонного и асфальтобетонного покрытия завершен, приступили к вододренажной системе. Работы на объекте пермским подрядчиком ведутся в соответствии с графиком. Набранный темп позволяет планировать второй этап реконструкции аэропорта. Договорились о направлении в Главгосэкспертизу подтверждения софинансирования проекта со стороны федерации в целях получения положительного заключения на проектную документацию, подготовленную нашим партнером — компанией “Новапорт”»,— рассказал господин Вешняков.

Напомним, реконструкция аэровокзального комплекса Большого Савино началась в апреле 2018 года и оценивалась в 5,5 млрд руб. На первом этапе был отремонтирован аванперрон, рулежная дорожка и перрон для стоянки трех самолетов.

Второй этап реконструкции пермского аэропорта включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ. На эти цели будут выделены средства федерального бюджета.