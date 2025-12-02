В Ульяновской области завершено расследование резонансного дела убийцы таксиста

Чердаклинский следственный отдел следственного управления СКР по Ульяновской области завершил расследование уголовного дела об убийстве таксиста и угоне его автомобиля, сообщило во вторник СУ СКР.

Дело получило широкий резонанс, поскольку, как отмечали в СУ СКР, в регионе прежде много лет не было нападений на таксистов.

Резонансное убийство было совершено утром 25 сентября. 45-летний пассажир Максим Рябинин, уже ранее отбывший наказание за убийство, сел в такси в Заволжском районе Ульяновска, в ходе поездки спровоцировал конфликт с водителем и затем нанес таксисту удары ножом в шею и грудь. После этого он переложил тело таксиста на заднее сиденье автомрбиля, сам сел за руль, проехал до поворота на село Архангельское (5 км от проспекта Дружбы народов — границы Ульяновска), но не справился с управлением, автомобиль на повороте из-за большой скорости вылетел в кювет.

Произошедшее ДТП позволило поймать преступника. Первыми о случившемся в полицию и следственные органы сообщили проезжавшие мимо водители. Подозреваемый, как сообщают в СУ СКР, пытался ползти в сторону шашлычной, расположенной у поворота. Оттуда его и вывезла скорая помощь, доставившая преступника в тяжелом состоянии в медучреждение. Тело убитого таксиста в момент аварии выбросило из салона автомобиля и было обнаружено рядом с автомобилем прибывшими сотрудниками полиции и следственных органов.

Максиму Рябинину было предъявлено обвинение в убийстве 42-летнего водителя такси (ч.1 ст.105 УК РФ до 15 лет лишения свободы) и угоне его автомобиля (ч.1 ст.166 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Вину он признал в полном объеме, но объяснить причину убийства не смог. Отвечал на допросе, что был пьян, из-за чего-то переругался с таксистом и убил его ударами ножа.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, отмечают в СУ СКР.

Андрей Васильев, Ульяновск