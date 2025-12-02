Евросоюз решил стелить жестко

Евросоюз, давно и планомерно идущий по пути ужесточения миграционной политики, согласовал идею лишать торговых преференций третьи страны, отказывающиеся принимать обратно своих граждан, которым ЕС отказал в убежище. Ранее Брюссель воздерживался от применения такого рода карательных мер по гуманитарным соображениям и из-за упора на права человека. Однако к настоящему моменту конъюнктура существенно изменилась: тон в Европарламенте и европейских столицах все активнее задают крайне правые. Отчасти влияние на европейскую миграционную политику оказал и пример американского президента Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депортированные сомалийские мигранты в аэропорту Могадишо (Сомали)

Фото: Feisal Omar / Reuters Депортированные сомалийские мигранты в аэропорту Могадишо (Сомали)

Фото: Feisal Omar / Reuters

Последние годы многие страны-члены Евросоюза идут по пути ужесточения миграционной политики и борьбы с нелегальными мигрантами на своем, национальном уровне. Определенная корректировка в сторону ужесточения происходила и на уровне всего Евросоюза, но ряд принятых мер так и не решил одну из главных на данный момент задач для всего блока — эффективную депортацию на родину тех, кому компетентные органы стран ЕС отказали в убежище.

За 2024 год, по данным Евростата, было выписано более чем 453 тыс. постановлений о депортации, но выдворить из ЕС в третьи страны удалось всего 119 тыс. нелегалов, или 26% от общего числа.

Более того, не сумев избавиться от всех прошлых незваных гостей, страны ЕС получили в нынешнем неполном году новых — по данным на октябрь, с начала года на территорию ЕС незаконно проникло свыше 131 тыс. мигрантов.

Главной препоной на пути избавления от нелегалов чаще всего оказывались родные для мигрантов страны, отказывающиеся принимать обратно своих граждан. На этой неделе в Брюсселе наконец решили, как можно сделать такие государства более сговорчивыми.

Вечером 1 декабря переговорщики от трех ключевых институтов Европейского союза — Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии — одобрили идею ограничить торговые льготы для развивающихся стран, отказывающихся принимать обратно мигрантов, которым было отказано в пребывании в блоке.

Согласно принятому документу, на который, в частности, ссылается издание Politico, льготный доступ на рынок ЕС будет пересмотрен в контексте реадмиссии граждан этих стран, которые были признаны «нелегальными мигрантами в Союз».

Напомним, что в Европе уже не первое десятилетие действует программа под названием Всеобщая система преференций (GSM), позволяющая бедным странам экспортировать товары в блок по более низким тарифным ставкам.

«В рамках работы по созданию более справедливого и эффективного подхода к миграции законодатели согласились с тем, что преференции GSM могут быть отозваны, если страна-бенефициар не сотрудничает с Евросоюзом в вопросах реадмиссии своих граждан»,— отметил Совет ЕС в пресс-релизе.

Идея использования торговой политики и визового режима в качестве инструмента давления на третьи страны, дабы они охотнее принимали своих граждан, рассматривалась в Брюсселе и раньше, но под давлением Европарламента и ряда европейских столиц до использования карательных мер на практике дело — вплоть до нынешнего момента — не доходило.

Смена настроений оказалась прежде всего напрямую связана с поправением Европейского парламента.

На фоне недовольства населения стран Европы засильем мигрантов и падением уровня жизни крайне правые силы смогли заметно упрочить свои позиции в законодательном органе блока и получили возможность задавать тон повестке.

На руку сторонникам ужесточения подхода к нелегалам сыграло и нынешнее председательство в ЕС Дании. Вступив в права председателя ЕС нынешним летом, Копенгаген, давно прославившийся своим крайне жестким подходом к мигрантам (например, датчане первыми в Европе придумали выплачивать беженцам компенсацию, лишь бы они поскорее убрались из Дании), стал активно продвигать часть аспектов своей политики на общеевропейском уровне.

Кое-чему европейцы научились (или как минимум подсмотрели) у главы Белого дома Дональда Трампа. В начале своего второго срока президент США пригрозил ввести торговые пошлины против стран Латинской Америки в случае отказа принимать рейсы с депортируемыми из Штатов людьми. И в ряде случаев это сработало.

Примечательно, что около недели назад агентство Reuters сообщало: госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам оказать давление на европейские страны по вопросу «массовой миграции». В телеграмме, разосланной в конце ноября в десятки американских посольств в Европе, Канаде и Австралии, утверждается, что преступность и нарушения прав человека, связанные с массовой миграцией и «лицами миграционного происхождения», вызывают серьезную обеспокоенность. В Госдепартаменте призвали правительства других стран «обеспечить, чтобы политика защищала граждан от негативных социальных последствий массовой миграции».

Наталия Портякова