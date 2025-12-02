Власти Ставрополья купили в строящихся домах 567 квартир для детей-сирот

Контракты на приобретение 567 квартир для детей-сирот заключены в Ставропольском крае. Покупка жилья осуществляется через механизм долевого строительства с плановым сроком передачи квартир в собственность региона в 2026–2027 годах, сообщили в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, идет в рамках региональной программы «Развитие образования», которую курирует Министерство имущественных отношений края. Министерство контролирует все этапы строительства — от заливки фундамента до отделочных работ, проводит выездные проверки на стройплощадки и регулярно получает отчеты подрядчиков. Контроль позволяет избегать срывов сроков и обеспечивает соблюдение стандартов качества.

Министр имущественных отношений Александр Мясоедов подчеркнул, что каждый объект находится под персональным контролем. В 2025 году в регионе по договорам найма жилье получил 44 ребенка-сироты, еще 65 человек реализовали жилищные сертификаты. За последние годы на Ставрополье в этой категории обеспечены квартирами и сертификатами сотни детей. Так, только в 2024 году более 240 сирот получили жилье на 1,4 млрд руб. В краевой столице продолжается работа по обеспечению жильем детей-сирот — с 2020 года более 500 человек уже стали новоселами. Государственные контракты в этом городе заключены на закупку 144 квартир с передачей жилплощади в собственность в 2025–2027 годах. Минимущество тесно взаимодействует с подрядчиками и муниципалитетами, чтобы оперативно решать возникающие вопросы.

Региональная программа рассчитана на долгосрочную поддержку, что подтверждает последовательность и объемы финансирования и жилья, несмотря на часть снижения бюджета в 2025 году. В нынешнем году на покупку квартир направили 281 млн руб., при этом стоимость одного сертификата достигает 3,3 млн руб. Министерство имущественных отношений следит за реализацией всех мер поддержки и модерирует процесс приватизации социального жилья, которое дети-сироты получают по договорам найма. Это дает надежду на стабильное улучшение жилищных условий у социально уязвимых слоев населения региона.

Станислав Маслаков