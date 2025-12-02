«Россети Тюмень» обеспечили электричеством завод в ЯНАО

«Россети Тюмень» выполнили технологическое присоединение к электросетям предприятия по изготовлению пиломатериалов в Ямало-Ненецком автономном округе. Энергетики выдали промышленным объектам компании «РЕЦИКЛТЕХНОЛОДЖИ» 150 кВт мощности. Завод смог перейти с системы освещения от дизельного генератора на централизованное электроснабжение.

В рамках договора техприсоединения «Россети Тюмень» построили ЛЭП 6 кВ: установили 7 железобетонных опор и смонтировали самонесущий изолированный провод с повышенной износостойкостью и устойчивостью к ветровым нагрузкам, гололедообразованию, налипанию снега и иным неблагоприятным погодным условиям. Линейный объект оснащен интеллектуальным прибором учета и современным реклоузером с функциями дистанционного управления и коммерческого учета электроэнергии.

Подключенное к сетям лесопромышленное предприятие находится в районе города Губкинского и производит до 30 тыс. кубометров пиломатериала и 15 тыс. кубометров подготовленного бревна для лежневых дорог в месяц.

Технологическое присоединение к электросетям — один из основных видов деятельности «Россети Тюмень». Компания регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

АО «Россети Тюмень»