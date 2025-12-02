Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о русском автомобильном дизайнере и его проектах.

1 декабря пришла новость, что дизайнер автомобиля ВАЗ-2110 получил главный приз на выставке тюнинга в Германии. Это то, что называется, «искусство заголовка». Увидев который, многие наверняка подумали, мол, ничего себе, автомобиль, который у нас в стране перестали выпускать почти два десятка лет назад, получил награду. Да не где-нибудь, а в стране Mercedes-Benz, BMW и Porsche … Но заголовок не обманывает. Русский дизайнер, автор «десятки» действительно получил приз, но не за упомянутый автомобиль, а за совсем другой проект.

Призера зовут Владимир Ярцев. В конце ХХ века он трудился на АвтоВАЗе, и именно его называют отцом внешности «десятого семейства». Седан пошел в серию в 1996 году, но разрабатывали его в середине 1980-х. В том числе при участии компании Porsche, которая после испытаний макета в аэродинамической трубе дала рекомендации по внесению изменений в кузов, которые должны были снизить «коэффициент лобового сопротивления». По мнению Ярцева, такой подход был однобоким, поскольку не решал вопросов шумности в салоне и загрязнения боковин кузова.

Впоследствии были внесено еще немало изменений, продиктованных удешевлением производства, так что от первоначального дизайнерского проекта серийный автомобиль отличался существенно. Тем не менее «десятка» прожила долгую и счастливую жизнь, а после была переосмыслена в Priora — модель, которую до сих пор в некоторых регионах России считают образцом стиля.

Сам же Владимир Ярцев давно живет в Бельгии. Там его бюро выполняет заказы по тюнингу автомобилей. На Motor Show в Эссене, крупнейшей выставке тюнинга в Европе, которая проходит в эти дни, Toyota Yaris, «приукрашенная» Владимиром Ярцевым, заняла первое место в номинации «Лучший спортивный автомобиль малого класса».

Кстати, весной 2026 года в Эссене должна открыться не менее значимая выставка — Technoclassica, посвященная историческим автомобилям. На нее наверняка опять кто-то привезет «Волгу» или ЗИМ. Доказав тем самым, что вклад в мировую копилку технической эстетики вносят не только русские дизайнеры, но и российский автопром.

Дмитрий Гронский