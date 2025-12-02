В канун Нового года в Пензе решили защитить елки и сосны

В Пензенской области усилят защиту хвойных деревьев перед Новым годом. Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального правительства Николай Симонов. Министерство лесного хозяйства начнет патрулирование с 10 по 31 декабря в местах, где возможна незаконная вырубка елок и сосен.

Параллельно будет проведена информационная кампания через СМИ. Жителям расскажут о последствиях незаконной рубки деревьев и ответственности за эти действия.

Местным властям предложено создать специальные торговые точки для продажи легальных новогодних елок и хвойных веток. Это позволит жителям приобрести праздничные деревья без нарушения закона и вреда природе.

Никита Маркелов