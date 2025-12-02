Самарский оперный театр номинирован на «Золотую маску»

Спектакли Самарского академического театра оперы и балета стали номинантами национальной премии «Золотая маска».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Оперный театр представлен оперой «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха, «Балетами Императорского двора» (балетом «Роман Бутона розы» Рикардо Дриго, аллегорическим балетом Александра Глазунова «Времена года») и балетом-феерией «Щелкунчик» Петра Чайковского.

Дирижером-постановщиком всех трех спектаклей выступил Евгений Хохлов.

Ранее вместе с оперным театром в лонг-лист «Золотой маски» вошел Самарский театр драмы имени Горького со спектаклем «Отпуск по ранению», поставленным режиссером Валерием Маркиным по произведению Вячеслава Кондратьева.

Всего на «Золотую маску» поступило 789 заявок от 454 театров России. Экспертные советы театральной премии уже отсмотрели 88 спектаклей музыкальных театров. В июне 2025 года самарский театр оперы и балета удостоился премии сопредседателя Союза театральных деятелей РФ Валерия Гергиева «Маэстро» за постановку «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского.

Георгий Портнов