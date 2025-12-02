Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как воинская забава превратилась в развлечение.

Итальянские и испанские рыцари называли ее «маленькой войной». Еще в XIX веке арабские и турецкие воины скакали по кругу, на скаку поражая мишени. Европейским дворянам воинскую карусель заменили рыцарские турниры. Но в 1559 году, когда от неудачного удара копьем в турнирном поединке погиб король Франции Генрих II, кровавые воинские забавы запретили.

Им на смену пришла галантная карусель. Всадники, двигаясь по кругу, выполняли замысловатые фигуры и доставали копьем золотые кольца. Французы решили, что эта бескровная забава пойдет на пользу дворянским детям, и заменили настоящих лошадей деревянными, установив их на вращающемся круге. В Россию карусель привез Петр I. Барчукам она не зашла. Российские дворяне учились сидеть на лошади раньше, чем ходить. Зато народу развлечение понравилось, и карусель раз и навсегда стала непременной принадлежностью ярмарок и гуляний. Если война, то только такая.

Павел Шинский