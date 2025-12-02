Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о проклятии, которое венгерский тренер Бела Гуттманн наложил на футбольный клуб Лиссабона после ухода из команды в 1962 году.

Наверное, самым известным проклятием в мире футбола стала история «Бенфики» и венгерского футбольного тренера Белы Гуттманна. Он возглавил португальскую команду в 1959 году, после чего она начала побеждать, причем не только в национальном чемпионате. «Бенфика» впервые в истории выиграла Кубок европейских чемпионов, а в следующем году смогла отстоять титул. После таких свершений тренер, конечно, пришел к руководству клуба и попросил увеличить ему зарплату. По второй версии, наставник просил премию за победы. Но, как это часто бывает, начальство отказало венгру, и никакие заслуги не убедили чиновников в том, что подобные триумфы нужно поощрять. Гуттманн покидал клуб в бешенстве и, уходя, бросил фразу, что, мол, без него в ближайшие 100 лет «Бенфика» не сможет выиграть ни один европейский трофей. Все это произошло в 1962 году. Надо ли говорить, что всерьез слова тренера никто не воспринимал. Но то, что происходило потом, заставило многих поверить в мистику. Если «Бенфика» доходила до финала европейского турнира, она обязательно проигрывала. Даже в 1983-м, когда в финале Кубка UEFA против лиссабонцев вышел скромный «Андерлехт», «Бенфика» осталась без трофея. В те годы португальцы проиграли пять европейских финалов. После этого бывший футболист «Бенфики» Эусебио несколько раз ездил на могилу Гуттманна и просил его снять проклятие, но это не помогло. Команда до сих пор продолжает уступать во всех европейских финалах, куда пробивается. Если верить проклятию, это продлится до 2062 года.

Владимир Осипов