Карты, деньги, номинал

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, почему кредитная карта является универсальной основой для банкира, разработчика и дизайнера.

Прямоугольник с закругленными углами длиной 85 мм, шириной 54 мм и толщиной в 2 мм. Стандарт кредитной карты почти не менялся с 1960-х. Банкир, глядя на этот пластик, видит платежный инструмент, для дизайнера это скорее холст под логотип, разработчик найдет в нем платформу для интеграции своих задумок. Похоже, универсальность и распространенность сделали кредитку такой живучей.

Настолько, что ее решили применить для самого что ни на есть цифрового актива на планете — биткойна. Компания Fold Holdings предлагает привычный вариант контейнера для денег, пусть и цифровых — пластиковую карту Bitcoin Gift Card. Это так называемые подарочные карты, вроде тех, что продаются в любом сетевом супермаркете в США, как у нас жвачки и шоколадные батончики на прилавках рядом с кассами. И вряд ли идея поместить биткойн в пластик — это ностальгия. Скорее, просто признание того факта, что физическая форма все еще важна для восприятия пользователей. Людям хочется подержать биткойн в руках.

Смартфоны из рук мы почти не выпускаем. И обменяться с их помощью контактами довольно просто. Прислонились верхними торцами iPhone —магия NameDrop случилась. Или похожий процесс, но через NFC в Android устройствах. Казалось бы, бумажные визитки, созданные по тому же лекалу что и кредитки, отжили свое. Но вместо этого появляются физические версии ISBC с интегрированными NFC-чипами. Да еще и из дерева, что не только вычурно, но и экологично. Всего одна визитка выполняет ту же функцию, что и тысячи бумажных, и при этом производит больший эффект.

Привычный форм-фактор используют и в решениях по безопасности. В кошельке с другими банковскими картами трекер в виде кредитки будет менее заметен, чем кругляш вроде AirTag. А потому шанс найти и вернуть потерянный или украденный кошелек будет гораздо выше. Такие карты-маячки есть у брендов вроде Chipolo, Hoco, Eufy или Nomad. У последнего, например, автономность трекера до полутора лет. А подзарядить его можно на почти любой беспроводной зарядке.

Компания Apple уже давно оцифровывает банковские карты для своего сервиса Apple Pay. Но в США дело дошло до водительских прав в нескольких штатах. Недавно компания сообщила о возможности сделать тоже самое с удостоверением личности на базе паспорта страны. Все легально и заверяется криптографической подписью госорганов. И все эти решения изображаются на экране, угадайте в каком форм-факторе.

