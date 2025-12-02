«Лидия Маркович пролежала 50 часов и забрала приз — €2 тысячи»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как и почему в разных странах устраивают турниры по ничегонеделанию.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Мир не просто устал, он создал целые соревнования, где главная цель — ничего не делать. Оказывается, можно стать чемпионом по безделью. На днях очередной турнир прошел в Китае: победитель 33,5 часа пролежал в кровати и забрал 3 тыс. юаней, это примерно 34 тыс. руб. Участникам можно было шевелиться, заказывать еду, пользоваться гаджетами, но, несмотря на все эти поблажки, к концу первых суток осталось 54 участника из 240. Не умеют, видимо, расслабляться. К слову, организаторы объяснили, что ставший ежегодным конкурс — это реакция на невыносимую усталость общества.

Первое подобное состязание прошло в 2011-м в Черногории и уже стало визитной карточкой страны. Первое время это была ироничная реакция на расхожий стереотип о том, что местные жители слишком ленивы. В этом году победительница Лидия Маркович пролежала 50 часов и забрала приз — €2 тыс. Два года назад она уже одерживала победу в состязании, правда, тогда ей пришлось провести в постели немыслимые 50 дней.

В Южной Корее есть похожий чемпионат, но не по смыслу. Space Out — соревнование не телесного покоя, а ментального. Нужно отключиться от внешнего мира на 90 минут, не есть, не спать и не использовать гаджеты. Запрещено даже смотреть на часы и слишком много двигаться. Тем, кто справляется, измеряют пульс, а побеждает тот, у кого он самый стабильный. С одной стороны, такие соревнования — это просто шутка, но если копнуть глубже, это превращается в настоящую философию и попытку вернуть простоту, тишину и внутренний покой. Выходит, что быть ленивым — не слабость, а искусство.

Анна Кулецкая