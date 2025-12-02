Спрос на вторичное жилье в Ставрополе вырос на 12%

В октябре 2025 года спрос на вторичное жилье в Ставрополе подскочил на 12%. Жители заключили 700 договоров купли-продажи, что на 5% превысило сентябрьский показатель. Аналитики «Циан» фиксируют сезонное оживление: в IV квартале сделок всегда на 15–20% больше.

Алексей Попов, главный аналитик «Циан», объясняет рост отложенным спросом. Покупатели ждали снижения цен, а держатели депозитов вышли на рынок. Снижение ставок по рыночной ипотеке усилило эффект: людям важны не цифры, а тренд. В 36 крупнейших городах России продали 60 тыс. квартир — на 13% больше, чем в сентябре, и в 1,5 раза выше майских минимумов. Октябрь стал рекордом 2025 года.

Ставрополь уступает лидерам: Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург возглавили рейтинг по числу сделок. Цена квадратного метра в Ставрополе достигла 110 тыс. руб. в ноябре — плюс 0,6% к сентябрю и 5% за год. В июле спрос в Ставрополе уже рос на 14% после снижения ключевой ставки ЦБ, а сделок по стране прибавилось на 20% — 150 тыс.

Ранее эксперты уже отмечали скачок спроса на вторичную недвижимость в стране в III квартале на 19% к II кварталу. Однокомнатные квартиры выросли на 30%, студии — на 25%, двухкомнатные — на 10%, трехкомнатные — на 8%. Лидеры роста по России — Тольятти, Самара, Ярославль и Нижний Новгород с плюсом свыше 20%. Томск просел на 7%, Кемерово — на 22%.

Станислав Маслаков