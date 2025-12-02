Краевые власти обсудили на федеральном уровне вопрос строительства третьего моста через Каму

Вопрос строительства третьего моста через Каму обсудили в рамках Транспортной недели, прошедшей в Москве с 15 по 20 ноября. Об этом сегодня на заседании правительства Пермского края сообщил министр транспорта региона Сергей Вешняков. Он отметил, что начало реализации проекта по строительству третьего моста через Каму обсудили на встрече с вновь назначенным заместителем министра транспорта РФ Игорем Костюченко. «Доложили о завершении первого этапа реализации и подготовке территории для строительства на других этапах. По итогам встречи договорились о необходимости реализации всех этапов объекта»,— уточнил министр.

Напомним, мост планируется построить в рамках концессионного соглашения, общая стоимость проекта в ценах 2024 года оценивалась в 77,5 млрд руб.

Согласно ранее озвученным планам, объект будет четырехполосным, с велодорожками и тротуарами. Длина сооружения составит 899 м, площадь — 23,5 тыс. кв. м. Проект строительства третьего моста через Каму включает возведение самого сооружения, а также строительство ряда объектов. Это путепровод тоннельного типа, кольцевые эстакады на съезде с моста, примыкание к улице Окулова и узел на площади Гайдара. Для того чтобы проект можно было реализовать поэтапно, он разбит на шесть частей. Ранее сообщалось, что завершился первый этап строительства моста — реконструкция площади Гайдара в Перми.