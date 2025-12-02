Деньги разложили по конвертам

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, какие инструменты могут помочь более осознанно подходить к тратам.

В последнее время большой отклик в соцсетях получают видеоролики, где пользователи наглядно распределяют свой бюджет. Например, девушка показывает стопку денег — зарплату в 150 тыс. руб. — и начинает раскладывать ее по тематическим конвертам: аренда жилья — 65 тыс. руб., обслуживание кредитов — 30 тыс. руб., ЖКХ — 7 тыс. руб., еда — 13 тыс. руб. и так далее. Нет ничего интереснее, чем исследовать, как другие тратят деньги. Естественно, комментаторы не упускают возможности поворчать из-за нереалистичных сумм для регионов, фантастических трат на питание и в целом из-за любой детали повествования.

Любопытно, что повышенное внимание к распределению бюджета мотивировало россиян обратить внимание на специальные аксессуары. Блокноты-планировщики с конвертами для денег внутри пользуются огромным спросом на маркетплейсах, тысячи пользователей оставляют свои отзывы, рассказывая, как они сняли средства со всех карт, чтобы красиво разложить по пакетам и приклеить стикеры. Получается своего рода медитация: так человек больше концентрируется на процессе распределения средств, напрямую с ними взаимодействует, осознанно расставляет приоритеты на ближайший месяц и видит, куда именно уходят крупные суммы.

Другая часть осознанных интернет-пользователей все же не решаются уходить в наличные. Они недоумевают, зачем покупать блокноты и снимать все со счетов, когда есть онлайн-планировщики. В зависимости от задач конкретного домохозяйства и поставленных целей можно отметить несколько сервисов. Самые простые, с говорящими названиями — «Тяжеловато», «Менеджер расходов» или «Деньги.ОК» — отличаются минималистичностью и самым необходимым функционалом. Приложения вроде Zenmoney могут подгружать операции из российских банков. Анализируют траты и помогают работать над достижением финансовых целей такие сервисы, как Wallet, CoinKeeper или Money Lover. Само по себе стремление людей осознанно распределять свои ресурсы в период неопределенности рождает нишу, и бизнес может предложить для этого как онлайн-, так и офлайн-инструменты.

